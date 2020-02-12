Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’deki saldırıların ardından rejime karşı atılacak adımları bugün açıklayacak. Yaşanan gelişmelerle birlikte borsa endeksi 120 bin puanın altına çekilmişti. Dünkü işlemlerde 117 bin 500 desteğinden tepki veren borsa, yeniden 120 bin puana yaklaştı. Bu süreçte dolar da 6 TL’deki psikolojik direncinin üzerine tırmandı. ABD para birimi en yüksek 6,05’i gördü. Altın ise dövize bağlı olarak yükselişini sürdürdü. Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 305 TL’ye kadar çıktı. Faiz ve döviz cephesinde küresel baskıların hafiflediğini belirten analistler; Suriye’deki gelişmelerin yakından takip edileceğini, gelen haberlere göre piyasanın yön bulacağını, borsada 116-117 bin bölgesinin, dolarda ise 6 TL’nin destek olarak takip edileceğini belirtiyor.