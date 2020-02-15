Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik

Dünya üretiminin beşte birini karşılayan Çin, koronavirüs salgınıyla, sağlığın yanında ekonomik olarak da sıkıntılı bir yola girdi. Üretimin durma noktasına geldiği ülkede siparişler peş peşe iptal edilirken başta ABD olmak üzere birçok ülke alternatif üreticilere yönelmeye başladı. Koronavirüsün etkilerini ABD ve İspanya’da düzenlenen seramik fuarlarında görmeye başladıklarını ifade eden NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Çin’den kazanılacak pazar payıyla bir milyar dolar olan Türkiye’nin seramik ihracatında bu yıl yüzde 30 artış öngördüklerini ifade etti. “Çin’deki dünyanın en büyük seramik fuarının iptal edilmesiyle ABD’liler arayışa girdi. 2020 programları önceden yapılmış olmasına rağmen Çin’e verilen siparişler ülkemize kaymaya başladı. Ürün tedariki hızla ülkemize yöneliyor” diyen Güral, özellikle Avrupalı ve Amerikalı firmaların virüsten korkup Türkiye’ye sığındığını anlattı. ABD üretiminin yüzde 30’unun Çin ürünlerine bağlı olduğunu belirten Güral “Seramikten inşaata, mobilyadan beyaz eşyaya alabileceğimiz çok ciddi paylar var” değerlendirmesini yaptı.

YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK

Türk seramiğine gelen yeni talebin sektörde yeni yatırımların önünü açacağını ifade eden Erkan Güral, kendilerinin de yeni bir seramik fabrikası yatırımı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin 2020’ye ekonomik anlamda güzel bir giriş yaptığını belirten Güral, faiz oranlarının düştüğünü, dövizin ise stabil seyrettiğini kaydetti. Yeni yatırımı 10 gündür konuşmaya başladıklarını kaydeden Güral “Martta İstanbul’da düzenlenecek seramik fuarındaki taleplere de bakarak birkaç hafta içinde bunu şekillendirip, yeni bir seramik fabrikası yatırımına başlamak istiyoruz” dedi. Fabrikanın 200 kişiye istihdam sağlayacağını anlatan Güral “Memleketimiz Kütahya’daki yedi olan fabrika sayımızı sekize çıkarmak için fizibilite çalışmalarına başladık. Mevcut fabrikalarımızda bugün tam kapasiteyle çalışarak günde 100 bin metrekare seramik üretimi yapıyoruz. 2020’nin ilk çeyreğinin sonunda her şey planladığımız gibi giderse yaklaşık 350 ile 400 milyon TL’lik bir yatırım bedeli ile yeni yatırımımızı hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

BİR MİLYAR CİRO HEDEFİ

Daralan iç pazarla ihracata yöneldiklerini belirten Erkan Güral, 2017’de toplam satışlarda yüzde 21 olan ihracatın payını 2019’da yüzde 39’a yükselttiklerini, bu yılki hedefin yüzde 44 olduğunu kaydetti. Hedef pazarlarının ABD olduğunu belirten Güral, şöyle konuştu: 2019’da ihracatımızı yüzde 56 artırdık ve 79 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2020’de ihracatımızda yüzde 42 ilave artış hedefliyoruz. Yurtiçinde 231, yurtdışında ise 49 olan mağaza sayımızı artırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2019 yılını Kütahya Seramik olarak 800 milyon TL ciro ile kapattık. 2020’de ciromuzu bir milyar TL’nin üzerine çıkaracağız.