Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl fiyatları 50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 150’den fazla tekne, 1.500 deniz aracı sergilenecek. Fuarda 21 teknenin de ilk defa lansmanı yapılacak. Boat Show Tuzla Kara Fuarı Direktörü Dilek Günaydın, fuarda, karada sergilenen 100’den fazla teknenin yanında denizde de teknelerin bulunduğunu ifade ederek “Türkiye’de karada katamaran sergileyebilen tek fuarız. Şu anda karada 7 katamaranımız var. 45 metreye kadar karada tekne sergileyebiliyoruz. Bu sene en büyük teknemiz 27 metre. Toplamda karada 30 bin metrekarelik, denizde 50 bin metrekareden fazla alanı kullanıyoruz. Fuarda, ekipman, aksesuarların son teknoloji ürünleri görülebilecek. Her bütçeye her zevke uygun tekneyi fuarımızda bulabilirsiniz. Beğendiğiniz tekneyi test etme imkânınız da olacak. Geçen sene 28 binden fazla ziyaretçi ağırladık. Bu sene hedefimiz 40 binden fazla ziyaretçi ağırlamak” dedi. Geçen sene fuara katılan teknelerin 550 milyon dolar değerinde olduğunu anlatan Günaydın “Bu yıl gelen ziyaretçi ve çeşitliliğine endeksli olarak 1 milyar dolar civarı değerine çıkılma hedefi var” diye konuştu.