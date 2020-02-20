Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu düzelmeyi en yakın gören sektörlerden biri de bankacılık. Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesini desteklemek ve bölgesel gelişime katkı için “2020 Akbank Buluşmaları”nı başlatan Akbank’ın Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, ilk durak olan Eskişehir’de “2020 yılında ekonomimiz geçen yıla göre daha iyi performans gösterecek” dedi. Enflasyon ve faizlerde önemli düşüş yaşandığını söyleyen Binbaşgil “Bu sene büyümemiz de geçen yıla göre daha iyi olacaktır. Biz de Akbank olarak yüksek sermayemiz ve likiditemiz ile ekonomimize katkıda bulunmaya, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine inanıyoruz” dedi. Ekonominin sadece metropoller ve dev sanayi merkezlerinden ibaret olmadığını ifade eden Binbaşgil, Akbank Buluşmaları ile kentlere özgü finansal ihtiyaçların belirleneceğini ifade etti. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal özel projeler sunduklarını söylerken Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz da dijitalleşmenin maliyetleri azaltmadaki etkisine dikkat çekti.



‘2020 Akbank Buluşmaları’ Eskişehir’den başladı. Buluşmalar, Binbaşgil liderliğinde; Genel Müdür Yardımcıları Bülent Oğuz ve Mehmet Tugal ile Akbank Baş Ekonomisti Dr. Fatma Melek ile gerçekleşecek.