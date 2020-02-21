Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’den bir öğrenci projesi bronz ödül almaya hak kazandı. Türkiye’den başvuran Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri “Heinz Ketçap Mayonez Ambalajı” isimli öğrenci projesi ile üçüncülük elde etti. Türkiye’den katılan diğer 17 proje ise sertifika aldı. WPO’nun düzenlediği WorldStar 2020’nin sonuçları da açıklandı. Otuz altı ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 321 başvurunun olduğu WorldStar 2020’den Türkiye’ye dört ödül geldi. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bize uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerimizin sayısını gençlerimiz sayesinde artıracağımızı belirterek, WPO WorldStar Student Yarışması’nda kazanılan Bronz Ödül’ün önemli bir başarı olduğunu ifade etti.