Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halime Gürbüz KARS - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi ile Erzurum’dan Kars’ın Sarıkamış ilçesine yaptığı seyahatte basın mensuplarına Beyoğlu Kültür Yolu, Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi ve sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın projeleri hakkında açıklama yaptı. Karaköy Galataport’tan başlayıp Taksim’de Atatürk Kültür Merkezinde sona erecek Beyoğlu Kültür Yolu projesinin detaylarını açıklayan Bakan Ersoy, 5 Nisan’da ilk geminin yanaşacağı Galataport’un faaliyete geçmesiyle beraber başta Karaköy olmak üzere bu hatta turizmde ciddi ek bir canlanma oluşacağını aktardı. Beyoğlu Kültür Yolu Planı’nı uzun zamandır hazırladıklarını ifade eden Ersoy “Bu meydanda bazı kamulaştırmalar yapacağız. Galata Kulesi ve bulunduğu meydan aslında İstanbul’un ilk meydanı. Burası bir Ceneviz Kulesi, Ceneviz Meydanı olarak da adlandırılıyor. Aykırı yapılaşmalarda kamulaştırma süreci başlatıp meydana tekrar eski özelliklerini kazandıracağız” dedi.



AKM BU YIL HİZMETE GİRECEK

Galata Kulesi meydanının sadece turizm ile değil kültür ve sanatla da ön plana çıkmasını istediklerini aktaran Ersoy “Bakanlığımıza bağlı genel müdürlükler, özellikle güzel sanatlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri, sene boyunca burada çeşitli faaliyetler gerçekleştirecek. Beyoğlu Evlendirme Dairesinde de bir proje başlatıyoruz. Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi hâline getiriyoruz. Bu merkezin altında bir tiyatro salonu, bir de küçük bir sinema salonu var. Onlarla ilgili çok kısa sürede ihaleye çıkıp restorasyonunu tamamlayacağız” diye konuştu. Ersoy, Atatürk Kültür Merkezinin de bu yıl içerisinde hayata geçirileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: Galataport’tan başlayıp Galata Kulesi’nden Tarık Zafer Tunaya’dan Beyoğlu’na bağlanmış, Beyoğlu Kültür Yolu’nu takip ederek Atlas Pasajı’ndan Atatürk Kültür Merkezine bağlamış olacağız. Böylelikle Kültür Yolu’nu aktif bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Beyoğlu’ndaki tarihî binaların sahipleriyle de görüşüyoruz. Uzun zamandır dokunulmamış çok zor durumda olan tarihî binalar var. Bunların sahipleriyle de görüşüp uzun süreli kiralamalar karşılığında bunlara da restorasyon projeleri hazırlıyoruz. Bunların tamamını sadece kültür ve sanat amaçlı olarak başta İstanbul olmak üzere Türk halkının kullanımına kazandıracağız.



ÇEŞME’DE 12 AY TURİZM

Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi ile İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme’de sezonun 12 aya yayılması hedefleniyor. Projede agro turizm alanı, tabiat turizm alanı, ekstrem sporlar için uygun alanlar ve film stüdyolarına da yer ayrılacak. Zemin artı 2 kat ile sınırlandırma yapılacak projede en az 100 bin dil bilen yetişmiş nitelikli istihdam imkânı oluşturulacak. “Hem hazine arazilerini hem de kamulaştıracağımız alanları değerlendirerek, genel kullanıma açık, uzun bir sahil bandı yapacağız” diyen Bakan Ersoy, şöyle konuştu: “Proje Alaçatı’da başlıyor, Urla’ya kadar gidiyor. Burada denize sıfır oteller görmeyeceksiniz Antalya’daki gibi... Otellerle kıyı arasından yol geçecek. Cannes gibi düşünün. Biz 12 aylık turizme uygun hâle getireceğiz burayı. Nitelikli spor tesisleri yapılacak. Termal su var, onu da otellere vereceğiz. Kışın da turistin gelmesini sağlayacağız. Ege’nin en büyük müzesini Çeşme’de inşa edeceğiz.” Turizm Geliştirme Ajansı’nı geçen yıl hayata geçirdiklerini anlatan Ersoy “2018’de turizm tanıtım bütçemiz 18 milyon dolardı, geçtiğimiz yıl biz bunu 75 milyon dolarlara taşıdık. Sektörden alınan katılım paylarıyla bu bütçeyi 2020’de 180 milyon dolara çıkarıyoruz. Önümüzdeki yıl 200 milyon dolara, 2023’te 220 milyon dolara çıkaracağız” ifadelerini kullandı.



Bir milyon çocuk sinemayla buluştu

Genç kuşakların kültürel ve sosyal etkinliklere katılımının sağlanmasını önemsediklerini anlatan Bakan Ersoy, “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın projesini başlattık. MEB ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında bütün şehirlerimizde daha önce sinemaya gitme imkânı bulamayan ve temel eğitim öğrenimi gören çocuklarımızı beyazperde ile buluşturuyoruz. 2019’da bir milyon çocuğumuzu sinema ile buluşturduk. 2020’de ise sinema ile buluşturacağımız çocuk sayısını iki milyona çıkardık” dedi.



Belek’e ücretsiz iki halk plajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yaz sezonuna kadar tamamlamayı planladığı iki ücretsiz halk plajı için çalışma başlattı. Belek Halk Plajı’nda bin kişilik ücretsiz plaj alanı, 450 araç kapasiteli otopark, kafe ve restoranlar olacak. Kadriye Halk Plajı ve Mesire Alanı ise; pikniğe elverişli 16 bin metrekarelik mesire alanı, üç bin kişilik ücretsiz halk plajı, 570 araç kapasiteli otopark, kafe, restoran gibi imkânlar ile hizmet verecek. İki plajda da koruma altına alınan caretta caretta kaplumbağaları için koruma ve tedavi merkezlerine yer verilecek.