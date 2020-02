Türkiye Gazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Mübarek kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: Kendi canını bizim canımız sayan Mehmetçiğimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun her daim bilincinde olacağız. Milletimiz, her zaman olduğu gibi siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, akademisyeniyle, hukukçusuyla tek yumruk olarak, ordusunun ve hükûmetinin yanında durmuştur. Millî egemenliğin, güvenlikten ticarete kadar her kademede vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa; vazife olarak kabul edip, icra edeceğiz.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken: Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Kahraman askerlerimizin kanının yerde kalmayacağından hiçbir şüphemiz yoktur.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: Maalesef olaylar herkes için çok acı veren bir noktaya geldi. Daha büyük acılar yaşanmadan, bölgede ateşkesi sağlayacak çözümün tekrar diyalog kanalları ile aranmasını temenni ediyoruz. Büyük insani dramlar karşısında artık dünya kamuoyu da daha fazla duyarsız kalmamalıdır.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak: Devletimizin yanındayız. Dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında, ekonomi ve iş çevrelerine sesimizi en yüksek şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Sınır güvenliğimizi sağlamak en tabii hakkımız. Bu sebeple “Orada ne işiniz var?” diyenlerin bir kez daha düşünmeleri gerekiyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın: Güvenlik unsurlarımız sahada iken, siyasi hesaplar uğruna ülke bütünlüğünü zarara sokacak, insanlarımızı kutuplaştıracak, her türlü söylem ve fiiliyattan tüm kesimlerin kaçınması gerekmektedir. Gün milletçe metin olma günüdür. Haklı olduğumuz davada birlik ve bütünlük içinde hareket edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz kalmaz.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir. Sadece yüreğimizle, duamızla değil, bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkânlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. İstanbul Ticaret Odası olarak 411 bin 368 üyemizle tam bir ‘sefer görev emri’ vaziyetindeyiz. İTO, Mehmetçiğe el uzatan rejim güçlerini ve destekçilerini yok etmek için üzerine düşen her vazifeyi yapmaya hazırdır.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Orhan Turan: 30 federasyon, 270 dernek ve 40 bini aşkın üyemizle üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve bölgemizin huzuru, refah ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: Böylesi olağanüstü günlerde en çok ihtiyaç duyacağımız şey birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olacaktır. Zorlukları aşmasını bilen bir milletiz. Sabır, dayanışma, ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tutma, bu süreçte en başta gelmelidir. Allah, görevleri başında olan Mehmetçiğimizi korusun, yardımcısı olsun.

İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe: Askerlerimiz ülke sınırlarımızı, bölgedeki sivillerin can güvenliğini ve çatışmasızlığı korumak için uluslararası anlaşmalarla İdlib’de bulunuyor. Uluslararası toplumun haklı ve meşru davasında Türkiye’nin yanında yer alacağını ümit ediyorum.

Dünya Erdemli İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Çınar: Türkiye, necip milleti ve tüm askeri güçleri ile bu hain saldırıya karşı vatan müdafaasını istisnasız gerçekleştirecek ve tüm sorumlularını cezalandıracak güce sahiptir. Derneğimiz, tüm üyeleri ile birlikte devletimizin ve milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğünün devamı adına, devletimizin alacağı her kararı desteklemektedir.