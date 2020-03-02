Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırmıştı. BİST100 endeksi haftayı, yüzde 9,27’lik kayıpla 105.994 puandan kapatmıştı. Kapalıçarşı’da işlem gören altının gram fiyatı, yüzde 0,62’lik artışla 326 liraya yükseldi. Dolar yüzde 1,86’lık kazançla, 6,23 TL’nin üzerinde cuma gününü kapattı. Ons altında yaşanan sert satışların, bu hafta gram altın fiyatlarını bir miktar aşağı çekebileceği belirtiliyor. Analistler; küresel ekonomi üzerinde virüs kaynaklı risklerin devam ettiğini, ancak gelecek olumlu haberlerin borsalara ralli olarak yansıyacağını öngörüyor. İçeride ise Suriye’de rejim unsurları ile yaşanan gerilim takip edilecek. Bölgede sıcak çatışmalar devam ederken, 5 Mart’ta gerçekleşmesi beklenen Erdoğan-Putin görüşmesinden gelecek mesajlar önem kazanmış durumda. Analistler; borsada ekonomik temele bağlı olmayan bir düşüşün yaşandığını, 100 bin seviyesine yaklaşıldıkça alım için fırsat kollanması gerektiğini tavsiye ediyor.