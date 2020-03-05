Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlamasından sonra tıbbi maske ve bazı cihazların fiyatlarında fahiş artışlar yapıldığı yönünde gelen şikâyetlerin Reklam Kurulunda incelenmesi sonucu, 13 firmadan 9’una, toplam 943 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi. Resmî olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan 1, Fethiye Devlet Hastanesinden 3 şikâyet geldiğini, Bakanlığın da resen 9 tespit yaptığını ifade eden Bakan Pekcan “Toplam 13 firmayı inceledik. Kendilerinden savunmalarını aldık. 3 Mart itibarıyla da Reklam Kurulumuz toplandı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, 13 firmadan 9’u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. Bu incelemelerimiz sürecek. Aynı firma bu uygulamasına bir defa daha devam ederse, cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var” dedi. Vatandaşların çoğunlukla sosyal medyadan şikayetlerini dile getirdiğine dikkati çeken Pekcan, Alo 175 hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetlerin iletilmesi gerektiğini, aksi takdirde Bakanlığın resen takip ettiklerinin dışında soruşturma açılamadığını bildirdi.



Pekcan, Covid-19 salgınının dünyada çok fazla yaygın hâle geldiğini belirterek, şöyle devam etti: Çok şükür Türkiye’de görülmedi ancak bu konuda da tedbir almak üzere, başta maske olmak üzere bazı sağlık ekipmanlarının ihracatını Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ön iznine bağladık. Buradaki amacımız herhangi bir salgın ihtimaline karşı öncelikle halkımızın iç talebini karşılayabilmek. Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta da yüzde 70 artış var. Bu, bir hareketliliğin olduğunu gösteriyor. Üreticimizin ve ihracatçımızın ticaretine engel olmayacağız. Öncelikle iç talebin karşılanmasını sağlayacağız. Fazlasının da ihraç edilmesinin önünü açacağız.



İHRACAT izne bağlandı

Ticaret Bakanlığı; koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını “ön izne bağlı mallar” listesine dâhil etti. Koronavirüs salgınının yayılması üzerine özellikle maske stokları hızla erimiş, fiyatlarda 50 kata varan artışlar yaşanmıştı.



Paket turların iptali hâlinde ücret iade edilecek

Koronavirüs kaynaklı paket tur iptalleriyle ilgili şikayetler arttı. Bakanlık, turların tüketici tarafından virüs gerekçesiyle iptal edilmesi halinde, ödemenin geri yapılması gerektiğini vurguladı. Bu anlamda gerekli soruşturmaları başlattıklarını söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Kanun çerçevesinde mücbir sebepler nedeniyle tüketicinin paket turları iptal etme hakkı bulunmaktadır. Bunu da tüketicilerimize hatırlatmış, tur operatörlerine bu mesajımızı bir defa daha vermiş olalım” dedi. Konuyla ilgili TÜRSAB’dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Riskli bölge olarak sayılmayan yerlere yönelik olarak da yoğun iptal talepleri oluşmaktadır. Bu durum, seyahat acentaları için karşılanamaz zararlara, hatta yıkımlara sebep olacak gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Mücbir sebep ile ilgili açıklamanın; İran, Suudi Arabistan ve yüksek risk içeren Çin’in Wuhan eyaleti gibi yerlere ilişkin olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve tüm paket turlar için uygulanabilecek bir husus olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.



Mücadele için 12 milyar $

Dünya Bankası, koronavirüs salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla, 12 milyar dolarlık finansman paketini devreye aldı. Finansman paketi kapsamında düşük ve orta gelirli ülkelere hibeyle düşük faizli kredi sağlanacak. İş ortamının sürdürülebilirliği için de gereken destek sunulacak. Bu arada Küresel İmalat Sanayi PMI endeksi, 2009’dan bu yana en hızlı geri çekilmeyle, 50,4’ten 47,2’ye düştü ve imalat sektöründeki yavaşlamanın büyüklüğünü ortaya koydu.



Yumurta dolu 150 tır İran sınırında

Yumurta üreticileri, İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’nda bekleyen 150 tır yumurta için çözüm arıyor. Covid-19 salgınının ardından İran ile Türkiye arasındaki sınır kapıları geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatılmış, bu kapsamda Ağrı’daki sınır kapısında tedbir alınmıştı. Sınır kapısında uzun tır kuyrukları oluşurken, bu kapsamda ihraç edilecek yumurta yüklü tırlar da sınırda beklemeye başladı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon “Bekleyen yumurtaların miadı da yaklaşıyor. Hükûmetimizin bir an önce bu konuda karar vermesini bekliyoruz” dedi.