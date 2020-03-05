Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik faturalarında tüketiciye yansıtılan kayıp-kaçak bedellerini ödemek istemeyen vatandaşların yaklaşık beş yıl önce başlattığı hukuk mücadelesi olumsuz sonuçlandı. Mahkemelerden farklı kararlar çıkması üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014’te son noktayı koyarak, elektrik faturalarına yansıtılan, kayıp kaçak bedelinin hukuka aykırı olduğuna karar vermişti. Ancak 17 Haziran 2016’da çıkarılan yeni yasa ile elektrik dağıtım ve görevli şirketlerin kayıp­-kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelini tüketiciden alması hukuki altyapıya kavuşturuldu.



BAKANLIK İSTEDİ, YARGITAY BOZDU

Yerel bir mahkemenin kayıp-kaçak bedeline ilişkin davacı şirketin hakem heyeti kararının iptal istemini reddetmesi üzerine Adalet Bakanlığı hükmün kanun yararına bozulmasını istedi. Dosyaya bakan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına temyiz istemini kabul ederek, hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına karar verdi. Resmî Gazete’de yayımlanan son kararın gerekçesinde “Yargılama sırasında yürürlüğe giren geçmişe etkili 6719 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerin, Kanun’un 17 Haziran 2016 tarihli yürürlük tarihinden önceki dönemde geçerli olan EPDK kararlarına dayanılarak tahsil edilmiş bedelleri hukuka uygun hâle getirdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece yargılama sırasında yürürlüğe giren kanun değişikliği sebebiyle hukuka uygun hâle gelen kayıp-kaçak bedellerine ilişkin tahsilatın davalı tüketiciye iadesine karar verilemeyeceği gözetilerek, davacı tarafın açtığı Hakem Heyeti kararının iptaline yönelik davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir” denildi.