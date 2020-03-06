Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avukatları ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına giden Uber mağdurları, tazminat davası başvurusunda bulundu. Mağdurların, araç dizaynı için yaptıkları masraflar, turizm belgeleri için aldıkları izin ve ruhsat belgesi ücretleri nedeniyle oluşan zararların Türkiye ve Hollanda’daki şirketlerden talep edildiği, zararın toplam değerinin ise 50 milyon lira olduğu belirtildi.