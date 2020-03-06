Avukatları ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına giden Uber mağdurları, tazminat davası başvurusunda bulundu. Mağdurların, araç dizaynı için yaptıkları masraflar, turizm belgeleri için aldıkları izin ve ruhsat belgesi ücretleri nedeniyle oluşan zararların Türkiye ve Hollanda’daki şirketlerden talep edildiği, zararın toplam değerinin ise 50 milyon lira olduğu belirtildi.
Uber mağdurları tazminat için yargıya başvurdu
06.03.2020 - 02:42 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uber’in 31 Mayıs 2019’da Türkiye’deki faaliyetlerini sonlandırmasının ardından Uber çalışanı ve araç sürücülerinden oluşan 500’den fazla kişi Uber’e dava açtı.
Etiketler : uber,uber mağdurları,
686070 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/686070.aspx
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