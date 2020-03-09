Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Vatandaşlar en fazla “kısa teslimat süresini” talep ediyor. Önemli platformlardan ePttAVM de, bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor. Genel Müdür Hakan Çevikoğlu “Eskiden bir postayı gönderdiğiniz zaman bir hafta içerisinde geldiğinde, müşteri çok rahatsız olmuyordu. Şimdi üçüncü gün kargo gitmiyorsa, müşteri artık sosyal medyaya yazmaya başlıyor. O yüzden hedefimiz, gönderiyi en geç ertesi gün teslim etmek. Önümüzdeki yıllarda bu ödülü almayı çok istiyoruz. Müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Bir şikâyet ya da herhangi bir bildirime cevap süremizi dört dakikaya kadar düşürdük” dedi. ePttAVM’nin bünyesinde 20 milyon ürün ve 15 binin üzerinde satış yapan firma ile bulunduğunu aktaran Çevikoğlu “Çalıştığımız firmaların ürün güvenliğinden emin oluyoruz. Ödeme sistemlerimizi son derece güvenli hâle getirdik. Bugün tüketicilerin yüzde 45’i ödeme sistemlerine duyulan güvensizlik ve gizlilik kaygısıyla e-Ticaret’ten uzak duruyor. Ancak bu konu, en hassas olduğumuz nokta. Aldığımız ‘güven damgası’ ile de tüketicilerin yaşadıkları tüm endişeyi ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.