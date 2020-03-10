Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada, “Ham petrol fiyatlarındaki artış veya eksilişler pompaya zaten hemen yansıyor” dedi. Bakan Dönmez, şöyle devam etti: Özellikle koronavirüsün ekonomileri etkilediğini görüyoruz. İnsanların bir yerden bir yere gitme ihtiyacı azalmış oldu. Talepte bir daralma söz konusu. Geçtiğimiz yıl ortalama günlük 100 milyon varil bir talep söz konusuydu. Bu yıl ilk çeyrekte düşüş trendine girmiş durumda. Talebin azalması fiyatlarda trajik düşüşlere neden oldu. Yalnız bunun kalıcı olup olmayacağını bugünden söylemek erken. Bizim petrol piyasasında bir fiyatlama mekanizması var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ham petrollerdeki değişimi ve diğer maliyetlerdeki değişimin hangi sıklıklarla pompaya yansıyacağını belirlemiş durumda. O mekanizmayı arkadaşlar şu anda çalışıyorlar. Öyle tahmin ediyorum açıklayacaklar.