Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM’lerin merkezi kararla kapatılmasını şu an için düşünmediklerini belirterek “Halk zaten kendini korumaya aldı. Bu konuda anlayış gösteriyorlar. Kapatıp, sektörü daha çok zarara sokmak istemiyoruz. Bu gibi yerleri kapatırsak, vatandaşı paniğe sürüklemiş oluruz. Ancak, kapatmak isteyen varsa kendisi kapatabilir” dedi. Bu arada Akasya ve Akbatı AVM’lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, iki AVM’yi kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi. Bazı AVM’ler de benzer yönde eğilim göstermeye başladı.