Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanıp üretilen Ejder Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yeni bir ihracat başarısına imza atıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, kendi özgün askeri şasesi üzerinde geliştirdiği Ejder TOMA ile rakiplerine yüksek arazi performansı, mobilite ve koruma seviyesiyle üstünlük sağlıyor. Bu durum, aracın çok farklı coğrafyalardaki ülkeler tarafından tercih edilmesine kapı aralıyor.

Bugüne kadar Kuveyt ve Senegal'in aralarında bulunduğu 4 ülke tarafından tercih edilen Ejder TOMA'nın satıldığı ülkelere bir yenisi eklendi. Ülkedeki yerel kaynaklardan yansıyan bilgilere göre, Şili de Ejder TOMA'yı tercih etti. Şili güvenlik güçlerinin envanteri 12 adet Ejder TOMA ile güçlendirildi.

Nurol Makina tarafından üretilen araçlar yakın zamanda hava yoluyla Şili'nin başkenti Santiago'ya nakledildi.

Güvenlik güçlerinin envanterine katılan Ejder TOMA'lar, aynı zamanda Santiago sokaklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

Şili'ye yapılan satış, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin Güney Amerika'ya ilk zırhlı araç ihracatı oldu.

Asayiş ve güvenlik görevleri için geliştirildi

Ejder TOMA, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara süratli ve etkin müdahale etmesini sağlamak amacıyla özgün askeri şase ve 4x4 hareket kabiliyetine sahip, tam bağımsız süspansiyonlu olarak tasarlanıp üretildi.

Araç, üstün yol ve arazi performansıyla kentsel ve kırsal alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirildi. Ejder TOMA askeri/özgün şase olarak üretilebildiği gibi ticari şase üzerine de uyarlanabiliyor.

Saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen araç, 750 kilometre menzile ve 5 bin litre su depolama kapasitesine sahip bulunuyor.

Göz yaşartıcı gaz, boya veya köpük ile karıştırılmış su püskürtme kombinasyonlarıyla görev icra edilebilen araçta, korozyon ve tıkanmayı önlemek için kendini temizleme ve gerçek zamanlı su topu yönlendirme sistemleri yer alıyor.