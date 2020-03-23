Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, koronavirüs salgınının sektöre etkisini değerlendirdi. Batı’ya yıllık 42 milyar dolar kara yolu ile yapılan ihracat olduğunu belirten Şener, bunun yüzde 60-70’ini Türk araçların, kalanını da yabancı araçların yaptığını bildirdi. Şener “Sürücülerimiz ile herhangi bir sorun yaşamadık. Sürücülerimiz, bir kabin içerisinde genelde izole hayat yaşayan ve genelde güvende olan arkadaşlar... Bu tedarik zincirinin kopmaması lazım. Batı, her ne olursa olsun hayat devam etsin istiyor. Çeşitli karantina yapan ülkeler varken, kendi hâline bırakan ülkeler de var. İnşallah Türkiye de bunun üstesinden gelecek. Önce ülkemiz, sonra dünyaya odaklanıp minimum hasarla buradan çıkmaya çalışmamız lazım” şeklinde konuştu.



GIDA, İLAÇ, MASKE...

Dünya için taşımacılığın çok önemli olduğunu vurgulayan Fatih Şener, şunları kaydetti: “Her ne olursa olsun Batı, taşımanın önüne bir engel koymuyor. Bazı AB üyesi ülkeler, koronavirüsten dolayı genel olarak sokağa çıkma yasağı uygularken, taşımacılığa engel koymuyor. Çünkü bunlar gıda, ilaç, ham madde, belki maske ve koruyucu malzeme taşıyor. ‘Koronavirüsün etkisi yaza kadar bitecek’ deniliyor ama ciddi bir ekonomik kriz yaşanırsa bunun etkisi birkaç yazda bile temizlenemez. Dolayısıyla dünya, bir yandan bununla mücadele ederken, taşımacılığı serbest bırakıp önünü açarak ekonomik hasarın daha düşük kalmasını istiyor. Koronavirüsten dolayı İran’a girişler durdu. İran üzerinden Orta Asya’ya giden trafik durdu doğal olarak... Doğu, korunma odaklı olarak kapandı.



