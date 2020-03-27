Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekibin sosyal medya üzerinden başlattığı “Çözümün Bir Parçası Ol” kampanyasına 1.500’den fazla girişimci başvurdu. 120’den fazla uzman mentor ile bire bir görüşme fırsatı bulan girişimciler 48 saat boyunca ekipler hâlinde proje üreterek koronavirüs salgınının etkilerine karşı çözüm aradı. 48 saat aralıksız süren online yarışmada 150 çözüm önerisi üretilirken finale kalan 30 projeden jüri tarafından değerlendirilerek 12’si seçildi. 12 proje arasında sağlık hizmetinden, uzman spor eğitmenlerini buluşturacak online spor programlarına, koronavirüs teşhisi konan kişilerin temas ettiği kişileri tespit edecek yazılıma kadar birçok proje bulunuyor. Birinciliği kazanan “Medibook” ise salgın süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti almaya devam etmesi gereken grupların görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık hizmet almasını sağlamayı amaçlıyor.