Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Fuar Yapımcıları Derneği (UFYD) Başkan Yardımcısı Selçuk Çetin, koronavirüs (Covid-19) sebebiyle şu ana kadar Türkiye’de 25’i uluslararası olmak üzere 110 fuarın ertelendiğini, dünya genelinde bu rakamın bini aştığını söyledi. Fuarcılık sektörünün en yoğun olduğu dönemlerin şubat, mart ve nisan ayları olduğunu dile getiren Çetin; ocakta duyulmaya başlanan, şubatta tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının da tam bu döneme denk geldiğini anlattı. Çetin “Türkiye’de ertelenen fuarlar nedeniyle, sektörün 200 milyon doları aşan bir kaybı söz konusu. Dünya genelinde ise kayıp, 100 milyar doları bulabilir. Araştırmalara göre tüm dünyada 325 milyar dolarlık bir ekonomik değer üreten küresel fuarcılık sektörü, 3 milyon kişiye de istihdam sağlıyor. Gelişmelere göre mayıstan itibaren neler olacağını, sürecin nasıl işleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Karamsar değiliz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Elimizden gelen gayret ve özveriyi göstereceğiz, ortaya çıkan hasarı hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağımıza inanıyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük fuarcılık şirketlerinden Hyve Group’un Bölge Direktörü Kemal Ülgen de, grubun Türkiye’de gerçekleştireceği fuarların tarihlerinde değişikliğe gittiğini, 43. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’un, 18-22 Nisan’dan 24-28 Ağustos’a ertelendiğini söyledi. Bu yıl Türkiye’de yapmayı planladıkları diğer fuarların durumuyla ilgili gündeme bağlı olarak gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını dile getiren Ülgen, sözlerini şöyle sürdürdü: Fuarcılık sektörü, etkilenen sektörlerin başında geliyor. Ancak unutmamalıyız ki ticari fuarlar, dünya ticaretinin can damarı ve lokomotifidir. Pandeminin kontrol altına alınmasıyla birlikte, fuarların öncülüğüne ve oluşturacağı sinerjiye duyulan ihtiyaç artacak. Dünya ekonomisinin tekrar canlanmasında, üreticiler ve alım gruplarını bir araya getiren, yeni iş yapış biçimleri ve ticari açılımların tartışıldığı ortamlar hazırlayan fuarların misyonu büyük olacak.