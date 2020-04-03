Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Kısa çalışma ödeneği) 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe."
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama
03.04.2020 - 18:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Kısa çalışma ödeneği) 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe."
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk,
693618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/693618.aspx
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