Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok yükselen hisse, yüzde 27 ile Alarko GMYO oldu. Onu yüzde 25'lik artışla Çemtaş, yüzde 16'lık yükselişle Sasa izledi. Kapalıçarşı'da işlem gören altının gram fiyatı da, geçen hafta yüzde 3,5'lik artışla 347,90 liraya yükseldi. Dolar, yüzde 3,73'lük kazançla 6,6980 lirayı buldu. Çin'de hayatın normale dönmeye başladığını belirten analistler, salgının devam ettiği bölgelerden pozitif gelişmelerin gelmesiyle birlikte, dolar ve altında hızlı geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.