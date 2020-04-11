Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcılar, bağış toplama, sahte siteler üzerinden hijyen ürünleri satma gibi bahanelerle kullanıcıları tuzağına düşürmeye çalışıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bu dönemde dolandırıcılara karşı daha dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, şu uyarılarda bulundu: Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden sizinle iletişime geçerek; faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle bankacılık ve kredi kartı bilgilerinize erişebilir, sizi sahte internet sitelerine yönlendirebilir, sizden şifre ve kişisel bilgilerinizi talep edebilirler. Sahte siteler üzerinden eldiven, maske, dezenfektan, kolonya vb. ürünlerin satışını yaparak, şifre ve kişisel bilgilerinizi almak isteyebilirler. Salgını fırsat bilen dolandırıcılar yardımseverlik duygularını istismar ederek sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç kişiler için “yardıma muhtaç kişiler var”, “acil yardım fonu oluşturuldu” gibi söylemlerle bağış toplama çağrısı yapabilirler. Finans kuruluşları güvenlikle ilgili her türlü önlemi alsa da kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili özellikle kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 gibi büyük bir bölümü, sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor. Dolayısıyla dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük iş kullanıcılara düşüyor.

6 TAVSİYE

∂ Mesaj ve e-Posta’lardaki linkleri kontrol etmeden tıklamayın.

∂ Koronavirüs ile ilgili sahte sitelere, kampanyalara ve reklamlara karşı dikkatli olun.

∂ Koronavirüs salgınına yönelik bağışlarınızı devlet kurumlarına yapın.

∂ Banka veya devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda arayan numaranın doğruluğunu internetten teyit edin.

∂ Şifrelerinizi, kişisel ve finansal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

∂ İki adımlı doğrulama özelliğini destekleyen internet sitelerinden alışveriş yapmayı tercih edin.

UYGULAMASINI BİLE YAPMIŞLAR

Siber Güvenlik Uzmanı ve IntelProbe Siber Güvenlik Takım Lideri Ender Gezer “Korona Takip” isimli zararlı bir mobil uygulama tespit ettiklerini ve bu uygulamanın kullanıcılardan “uygulama aktifleştirme onayı” adı altında önemli erişim izinleri istediğini belirterek “İzinler verildikten sonra bilgi sızdırılıyor. Türkiye’deki birçok mobil bankacılık uygulamasını etkileyen bu ve benzer uygulamalar, kullanıcıların bankacılık işlemlerini tehlikeye atıyor” dedi.

