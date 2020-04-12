TT Ventures, sağlık sektörüne yönelik yenilikçi çözümleriyle başarılı projelere imza atan yerli yapay zeka firması Virasoft’un yüzde 12,2’sine ortak oldu. Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, Virasoft’un yüzde 96 doğruluk oranıyla kanser teşhisi koyabildiğini belirterek, “TT Ventures ile büyüme aşamasındaki yenilikçi teknoloji girişimlerine yatırım yaparak ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Dijital sağlık hizmetleri, öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Sağlık alanında yatırımlara devam edeceğiz” dedi.
Türk Telekom’dan dijital sağlık atağı
12.04.2020 - 03:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile dijital sağlık hizmetleri alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.
Etiketler : Türk Telekom,
695883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/695883.aspx
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