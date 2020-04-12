Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TT Ventures, sağlık sektörüne yönelik yenilikçi çözümleriyle başarılı projelere imza atan yerli yapay zeka firması Virasoft’un yüzde 12,2’sine ortak oldu. Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, Virasoft’un yüzde 96 doğruluk oranıyla kanser teşhisi koyabildiğini belirterek, “TT Ventures ile büyüme aşamasındaki yenilikçi teknoloji girişimlerine yatırım yaparak ülke ekonomisine katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Dijital sağlık hizmetleri, öncelikli yatırım alanlarımızdan biri. Sağlık alanında yatırımlara devam edeceğiz” dedi.