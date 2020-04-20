İlk olarak "Atak Electric" üzerinde başladıklarını ifade eden CEO Okan Baş "Sürücü yardımı olmadan otonom kabiliyetlerin tümünü ağustosa kadar entegre edeceğiz. Simülasyon testlerini Bursa Hasanağa fabrikamızda gerçekleştireceğiz. Yıl sonu itibarıyla kullanıma hazır seviyeye ulaştıracağız” dedi.
Sürücüsüz otobüs yıl sonunda tamam
20.04.2020 - 03:10 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 03:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karsan, otonom sürüş özelliklerine sahip toplu taşıma araçları için düğmeye bastı.
Etiketler : karsan,sürücüsüz otobüs,
697921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/697921.aspx
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