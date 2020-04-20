Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak "Atak Electric" üzerinde başladıklarını ifade eden CEO Okan Baş "Sürücü yardımı olmadan otonom kabiliyetlerin tümünü ağustosa kadar entegre edeceğiz. Simülasyon testlerini Bursa Hasanağa fabrikamızda gerçekleştireceğiz. Yıl sonu itibarıyla kullanıma hazır seviyeye ulaştıracağız” dedi.