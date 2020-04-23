Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (İGDAŞ) abonelerine gönderdiği faturalar dudak uçuklattı. Birçok vatandaş sosyal medya hesabından geçen yılın aynı ayı ile son faturasının görüntülerini paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İGDAŞ yönetimine tepki gösterdi. Vatandaşlar kışın en sert dönemi olan ocak ve şubat ayı faturalarından daha yüksek doğalgaz faturasıyla karşılaştıklarını belirtiyor. Bir tüketici "Şubat ayında gelen doğalgaz faturam 254 TL, mart ayı faturam 249, nisan ayında fatura ödenmeden gelen faturam 338 lira" derken diğer bir tüketici "Geçen ay 305 lira gelen doğalgaz faturam bu ay 593 lira. İki aydır kombi aynı seviyede. Aralık 190, ocak 369, şubat 378, mart 238, nisan 421 lira" örneğini verdi. Bir tüketici de "Mart ayının son haftasında kombiyi kapattım, yılın en yüksek faturası geldi" şikâyetinde bulundu.