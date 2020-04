Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle internet kullanımı artarken, GSM operatörleri kullanıcıların taleplerine kayıtsız kalmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin ramazanda internet kullanan abonelerine birer gigabyte (GB) interneti ücretsiz sağlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu sahadaki sağlık çalışanlarına da üç ay boyunca ücretsiz 15 GB internet müjdesi verdi.

Türkiye’deki mobil abone sayısının 2020 itibarıyla 81 milyona ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu “Covid-19 tedbirleriyle gördük ki Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine rağmen hiçbir aksama yaşanmadı. Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Covid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımı daha da arttı. İhtiyaç hâline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla bütün GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla bütün operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine vatandaşımızın her birine ramazan ayında birer GB interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA UNUTULMADI

Karaismailoğlu, bu süreçte ayrıca 780 bin sağlık personeline iki ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmeti ile 45 bin aile hekimi ve aile sağlığı merkezleri çalışanlarına 10 bin dakika sesli görüşme hizmeti verildiğini hatırlattı. Hastanelerde görevli sağlık personeline verilecek internet desteğinin ise artırılacağını ifade eden Karaismailoğlu “Bu sebeple 12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için üç ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız” diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, EBA kapsamında tüm hanelere 8 GB’ye kadar internet hizmeti tanımlandığını belirterek Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a teşekkür etti.