Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 günde seri üretimine geçilen yüzde 100 yerli ve millî yoğun bakım solunum cihazının dünya standartlarında olduğunu belirterek "Türk mühendisleri projede Millî Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler" dedi. Bakan Varank; Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

KOBİLER DE KATILDI

Virüs Türkiye'ye gelmeden önce hareket ederek çalıştıklarını anlatan Varank "Biosys'un yoğun bakım solunum cihazları ürettiğini tespit ettik. Bu cihazlar ancak pilot seviyede üretilmişti. Hızlıca Baykar ve Aselsan ile irtibata geçtik, içindeki parçaların üretilmesi için görüşmeler yaptık. Burada özellikle Baykar'dan Selçuk Bayraktar'ın çok büyük desteği oldu. Arçelik ile de irtibata geçtik. Onlar da bu çalışmanın içinde olmayı kabul ettiler. Hızlı ve seri üretim için sıfırdan bir hat kuruldu ve cihazlar üretilmeye başladı. KOBİ ölçeğindeki tedarikçiler de projenin içinde yer aldı. Örneğin bir kauçuk firmamız sadece bu aletlerde kullanılan contaların üretimi için fabrikasını açtı. 14 gün gibi kısa bir sürede, tüm dünyanın peşine düştüğü, hastaların tedavisinde en önemli sağlık aletlerinden birisi olan bu yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

MİLLÎ HAMLE İLE OLDU

Cihazların sadece Türkiye için üretilmediğini belirten Varank, şöyle devam etti: Aynı zamanda insanlık için ürettik. Eğer Cumhurbaşkanı’mız uygun görürse, bu cihazın ihracatı da yapılabilir. Çünkü dünya standartlarında bir alet ürettiğimize inanıyoruz. Millî Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'nin teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir ülke olmasını istedik. 18 senede yaptığımız yatırımlar sayesinde bu noktaya geldik. Zaten savunma sanayisindeki başarılarımızı, özellikle son operasyonlarımızdan sonra bütün dünya konuşmaya başlamıştı. İşte biz bu yakaladığımız şuuru, bu anlayışı sanayinin bütün alanlarına yaymak istiyoruz.

MİLLÎ MR CİHAZI YOLDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının AR-GE'ye olan destekleri sağlık alanında da devam edecek. Bakan Varank "Şu anda dünyada yine ses getireceğine inandığımız projelerimizin arkasından gidiyoruz. Mesela Aselsan yerli ve millî MR cihazı geliştirmek üzere. Bunlarla beraber yürüttüğümüz, üniversitelerimizin işin içine dâhil olduğu projelerimiz var. Biz sağlık sektöründe hem kendimize yeten hem de dünyaya çare olacak ülke konumuna inşallah önümüzdeki dönemde geleceğiz" dedi.