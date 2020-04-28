Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 2.374 lira olduğu kaydedildi. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık vb. ihtiyaçlar için yapılması mecburi diğer aylık harcamaların toplam tutarının ise (yoksulluk sınırı) 7.732 lira olduğu ifade edildi. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 2.883 lira olarak hesaplandı.