Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle ulaşım sektörüne yönelik getirilen kısıtlamalar yolcuların mağduriyetine yol açarken Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme ile fahiş bilet fiyatlarının önüne geçilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu düzenlemeyle kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi koyduklarını, firmalara da taşıyacakları yolcuları başka firmalara üç ay aktarabilme imkânı sağladıklarını belirterek "Sefer sayılarındaki azalma sonrasında fahiş fiyatlarla bilet satışı yapıldığı yönünde çok sayıda şikâyet aldık. İdare olarak bu süreçten yarar sağlamaya çalışan merdiven altı firma ve kişilere gereken müeyyideleri uyguladık. Böyle bu süreçte kimse vatandaşlarımız üzerinden haksız kazanç elde edemez. Yaptığımız düzenlemeyle de kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik. Böylece firmaların daha fazla sefer düzenlemesini sağlayacağız" dedi.

VATANDAŞ, OTOBÜSÜN DOLMASINI BEKLEMEYECEK

Söz konusu durum sebebiyle vatandaşların hem izin alma hem de otobüslerin dolmasını beklemeleri sebebiyle terminallerde sabahlamak mecburiyetinde kalmaya başladığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, kimsenin vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, aynı düzenlemeyle tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmaların, zaman tarifelerinde yer alan seferlerini, bilet almış yolculara önceden haber vermek kaydıyla iki saat öncesinden değiştirebilmelerine imkân sağladıklarını bildirdi.

GÖREV GÜCÜ KURULACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video-konferans ile Türk Konseyi Üyeleri ve Gözlemci Devletleri Ulaştırma Bakanları Konsey Toplantısı’na katıldı. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan Ulaştırma Bakanları katıldı. Toplantıda Covid-19 pandemisinin yol açtığı problemler görüşülürken gıda, tıbbi ürün ve diğer temel malların taşınması için “yeşil koridor” kurulması ve Türk ülkeleri arasında ulaştırma ve lojistiğin aktif şekilde kullanımı için bir “Görev Gücü” oluşturulması gündeme geldi.