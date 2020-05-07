Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin turizm merkezlerinden olan Muğla ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu yedi büyükşehirde seyahat sınırlamasının kaldırıldığını açıklamasının ardından Hükûmet, turizmin canlanması için çalışmalara başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün Antalya Valisi, belediye başkanları ve bazı milletvekillerinin de katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda pandemide normalleşme süreciyle birlikte atılacak adımlar değerlendirildi. Özellikle Antalya’da vaka sayılarının çok çok azaldığı, yine de tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Edinilen bilgiye göre, Bakan Ersoy, turizmde yoğunluk için temmuz ayını işaret etti. Ersoy, Haziran’da yapılacak YKS ve LGS sınavlarının ardından, temmuz başında iç turizmde hareketlenmelerin başlayacağını, temmuz ayının ortasında da dış turizmde yoğunluk beklediklerini ifade etti. Tesislerde fiyat artışının beklenilen seviyenin üzerinde olmaması görüşü ön planda. Bunun için de gerekli hazırlıklar yapılacak.

TANITIM VE KAMPANYALAR YAPILACAK

Toplantıda, Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Ersoy’un, Almanya, İngiltere ve Rusya’daki mevkidaşlarıyla iletişim halinde olunduklarını ve olumlu dönüşler aldıklarını söylediği belirtildi. Özellikle seyahat acentalarıyla görüşüldüğü ve turizmi canlandırmak için tanıtım çalışmaları ve kampanyalar yapılacağı vurgulandı.

HAVAALANLARINDA KORONA TEDBİRİ

Öte yandan, tesislerin yanı sıra havalimanlarında da hazırlıklara başlandı. Buralarda hijyen kurallarına dikkat edilecek. Maskesiz havaalanına girilemeyecek. Havaalanı içinde oturma alanları bir koltuk boş olacak şekilde ayarlanacak. Pasaport kontrol noktalarında sosyal mesafe çizgileri olacak.

THY HAZİRANDA 19 ÜLKEYE UÇUŞ YAPACAK

Koronavirüs sebebiyle daha önce iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durdurma kararı alan Türk Hava Yolları (THY) haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı yaptı. İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak. Kanada'da Toronto, Kazakistan'da Almatı, Afganistan'da Kabil, Japonya'da Tokyo, Çin'de Şanghay, Güney Kore'de Seul, Singapur, Danimarka'da Kopenhag, İsveç'te Stockholm, Norveç'te Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel, Beyaz Rusya'da Minsk, Gürcistan'da Tiflis, Lübnan'da Beyrut, Kuveyt ve İsrail'de Tel Aviv seferleri icra edilecek. Haziranda yurt içinde tüm meydanlara uçulmaya devam edilmesi, ilk etapta normal durumda planlı seferlerin yüzde 60 oranında icra edilmesi öngörülüyor. THY, temmuz ve ağustosta ise uçuşlarını arttırmayı amaçlıyor. THY, temmuzda 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.