Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Stok Finansman Destek Paketini" adı ” devreye aldıklarını açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Türk Eximbank’ın stok finansmanına yönelik söz konusu kredisi mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü sebebiyle ürünlerini planladığı gibi satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak" dedi. Destek paketi çerçevesinde Türk Eximbank'a tanınan hazine destekli kefalet limitinin toplam tutarının 10 milyar lira olduğunu belirten Pekcan "Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla TCMB kaynağından TL olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7,25, KGF komisyonu ise binde 5 seviyesinde olacak. Azami 1 yıl vadeli ve TL cinsinden kullandırılacak kredinin limiti KOBİ'ler için 25 milyon TL, KOBİ dışı firmalar için 50 milyon TL olacak. Kredi, stok alım belgelerinin ibrazı hâlinde kullandırılacak.