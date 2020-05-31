Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piknik yerlerinde mangal yakmak yasak olacak. Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri/tesisler 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak. Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran itibarıyla saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yine 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanması kararlaştırıldı.