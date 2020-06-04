Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi de aynı dönemde yıllık yüzde 5,53, aylık yüzde 1,54 arttı. Aylık bazda en çok artış yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma grubunda olurken yıllık bazda en çok artış yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,45 ile konutta yaşandı. Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 40,8 ile çilekte gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 51,3 ile sivri biber oldu. Bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Mayıs ayı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre bu ay kira artış oranı yüzde 12,10 oldu.

ESKİ SARIMSAK 100 TL

Geçen seneden kalan ve bitme noktasına gelen sarımsağın kilosu 100 lirayı buldu. Fiyatına rağmen rağbet gören sarımsak kilogram yerine gram gram satılıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan semt pazarında satış yapan Semih Şeker "Üzerine 5 lira koyup yerli sarımsak satıyoruz. Vatandaş rağbet ediyor ama kimisi de kızıp almadan gidiyor" dedi. Özellikle Suriyelilerin sarımsağa ilgi gösterdiğine vurgu yapan Şeker "Suriyeliler genelikle bir kaç kilo alıyor. Taze olan sarımsak da var. Onun demedi ise 25 lira. Eski kurutulmuş sarımsak daha çok aranıyor" diye konuştu.

En çok artan Oran %

Çilek 40,87

Havuç 27,19

Elma 13,29

Çocuk tişörtü 13,26

Çocuk elbisesi 11,94

Şehirler arası otobüs ücreti 11,56

Kadın gömleği 11,15

Yumurta 10,98

Muz 10,90

Çocuk pantolonu 10,73