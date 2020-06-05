Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,44'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 484,91 puanlık artışla 110 bin 21,83 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de 0,67 değer kazandı.