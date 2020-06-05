Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,44'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 484,91 puanlık artışla 110 bin 21,83 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de 0,67 değer kazandı.
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
05.06.2020 - 18:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, haftanın son iş gününü günü yüzde 0,44'lük yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
709134 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/709134.aspx
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