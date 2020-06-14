Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre tüketiciye, zincir marketlerde satılmak üzere kılçığı ayıklanmış, fileto haline getirilmiş ve pişirmeye hazır, paketlenmiş ürünler sunulacak. Bu balık ürünlerini işleyip paketleyecek üreticilere, kilogram başına 2 lira destek sağlanacak. Destek doğrultusunda Türk somonu, alabalıklar, çipura, levrek, sazan, sarıağız ve tilapya olacak. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkanı Faruk Coşkun "İnsanların hemen evlerinde fırına vereceği ya da ızgara yapacağı, kılçığı ayıklanmış hazır ürünler olacak. Bunlar temizlenmiş, dilimlenmiş, fileto, füme ve köfte şeklinde paketli hâlde satışa sunulan, soğutulmuş veya dondurulmuş şekilde hazırlanacak. Buna göre üretim yapacağız. Şu anda işleme tesisleri ve süpermarketlerle görüşülüyor, ürünler haftaya marketlere ulaşır" dedi.