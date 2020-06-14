Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASPİLSAN Havacılık ve Raylı Sistemler Müdürü Murat Kaan; 30 senedir uçak ve helikopter akülerini ürettiklerini, ciddi tecrübeye sahip olduklarını, bu güçle raylı sistemlerde de harekete geçtiklerini ifade etti. Çalışmalar sonucu Kayseri Ulaşım'a ait bir tramvaya akünün takıldığını ve başarılı olunduğunu kaydeden Kaan, "Laboratuvar testleri yapıldı. Beklediğimizin üzerinde performans gördük. Bu aküler metro, tramvay, hızlı tren, elektrikli tren gibi ülkemizde yürütülen ciddi projelerin hepsinde kullanılabilir. Uzun ömürlüler ve çok avantajları var. Kapasite ve performans olarak rekabet edebilir seviyede. Hatta fiyat ve performans açısından daha avantajlı. Seri üretime geçmek istiyoruz. Kapasitemiz, gücümüz, enerjimiz var. Yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan bir pazar a ve yabancı rakipler açısından eksiğimiz yok" dedi. Türkiye'de 12 büyükşehirde raylı sistem araçlarında da kullanılıyor. Tramvaylarda kullanılan bataryaların tamamı, yurt dışından yüksek bedellerle alınıyor.