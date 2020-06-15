Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sürdürülebilir kalkınma için reel ekonomiye kaynak sağlayan finans kuruluşlarının, sağlam ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olmasının temel şart olduğunu vurguladı. 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansına video konferans ile katılan Bakan Albayrak; yakın geçmişte yaşananların, ekonomideki temel işlevi tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan finansal sistemin, mevcut yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini gösterdiğine işaret etti. Albayrak "Üretimin ve refahın artışına katkı yapması gereken sistemin, finansal ve ekonomik istikrarı tehdit edebilen bir konuma gelebildiğini gördük. Bu sebeple katılım finans kuruluşları, bizim için stratejik öneme sahip. Küresel finansal krizin ardından katılım finans sisteminin avantajları net olarak görülmüş, sektörün gelişimi tüm dünyada ivme kazanmıştır. Türkiye'de de pazar payı yüzde 2,4'ten yüzde 6,5'e yükselmiştir" dedi.

KATILIM GÜÇLENMELİ

Yakın dönemde emeklilik yatırım fonları içindeki katılım fonlarının payının da hızla artarak yüzde 16'lı seviyelere kadar ulaştığını aktaran Albayrak, tüm bu olumlu göstergelere rağmen gelinen noktada katılım finans kuruluşlarının, sahip olduğu potansiyeli henüz yeterince değerlendiremediğini söyledi. Berat Albayrak, bu kuruluşların hak ettikleri pazar payına ulaşabilmesi için ürün ve hizmet çeşitliliği ile, fiyatlamada konvansiyonel finans kuruluşları ile rekabet edebilecek seviyeye gelmeleri gerektiğini kaydetti. Bunun için hem finans hem de fıkıh eğitimi almış, piyasayı ve müşterilerin ihtiyaçlarını iyi anlayan yüksek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç bulunduğunu belirten Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

MERKEZ OLACAĞIZ

Türkiye'de faizsiz finans dendiğinde akla ilk katılım finans kuruluşları geliyor. Oysa ki faizsiz finansın sermaye piyasaları ve sigortacılıkta da çok büyük potansiyeli mevcut. Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal yapı geliştirilerek, her türlü risk grubuna hitap edecek düzenlemeleri devreye almaya başladık. Ayrıca, ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık. Faizsiz finans sisteminin Türkiye ekonomisi içindeki yerini güçlendirecek tüm mekanizmaları devreye aldık. Hedefimiz Türkiye'yi; gelişmiş finansal altyapısı, genç, dinamik nüfusu ve nitelikli iş gücünün yanında jeostratejik konumuyla, İstanbul Finans Merkezinin sağlayacağı avantajlarla, dünyada faizsiz finansın merkezi hâline getirmek.

PAYLAŞMAYA DAYALI MODELE İHTİYAÇ VAR

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, mevcut küresel ekonomik ve finansal sistemin faiz ve adaletsizliğe dayandığını söyledi. Bulut "İslam ekonomisi ve finansı uzmanları ise, ekonomik modellerinde paylaşmaya dayalı yeni çözümler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor. Bugün bu modellere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi.