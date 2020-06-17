Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayısta mücevher ihracatının yüzde 23 azalarak 517 milyon dolara gerilediğini aktaran Kamar "Mart ayında düzenlenmesini beklediğimiz İstanbul Mücevher Fuarı’na yeni tasarım ürünler hazırlamıştık. Fuar ertelendi. Yeni sezon stoklarını kredi kartına 24 aya varan taksit imkânıyla vatandaşımıza sunmak istiyoruz. Turizmi canlandırmaya yönelik finansal çözümlerden biz de yararlanabilmeyi arzu ediyoruz" dedi. Kamar; 24 ay taksit imkânıyla vatandaşların zorlanmadan düğün alışverişi yapabileceğini de ifade etti. Stokların eritildiği oranda atölyelere yeniden sipariş verebileceklerini vurgulayan Kamar, böylelikle sektörün yeniden canlanacağına işaret etti.

Kuyumcular da "Pandemi, bütün sektörlerde olduğu gibi bizde de olumsuzluk oluşturdu. Hem düğünlerin iptali hem altın fiyatlarının yükselmesi vatandaşın alışverişini kısıtladı. Şu anda potansiyel müşterilerimizin alım gücü zayıf. Bu sebeple taksit sayısının yükselmesi pozitif etki yapacaktır" görüşünü dile getirdi.