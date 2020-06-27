Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sürecinde yavaşlayan ihracatı canlandırmak için mevcut ve alternatif pazarlarda yeni yöntemler uygulayan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), yılda 50 milyar dolar otomotiv ithalatı gerçekleştiren Meksika’ya yönelik dijital sektörel ticaret heyeti programına başladı. 21 Türk firmasının katıldığı Meksika Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programında, Meksikalı aftermarket, ithalat, tedarik sanayi, toptancı ve distribütör firmaları ile online ikili iş görüşmeleri düzenleniyor. Açılışı 25 Haziran’da webinar (online seminer) ile yapılan program, 2 Temmuz tarihine kadar sürecek.

Programın açılışında konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisi açısından ihracattan yaklaşık yüzde 80 pay alan AB ülkelerinin öneminin yadsınamayacağını ancak alternatif pazarların değerinin özellikle kriz dönemlerinde daha fazla anlaşıldığını vurguladı. Çelik “Özellikle otomotiv tedarik sanayindeki yüksek ithalatına bakıldığında Meksika, Türkiye için önemli bir pazar potansiyeli barındırıyor. Latin Amerika’nın 1. dünyanın ise 6. büyük motorlu araç üreticisi olan Meksika, yaklaşık 130 milyonluk nüfusuyla otomotiv sektöründe önemli bir pazar konumunda bulunuyor. Ülkede motorlu araç üretimi hızla artıyor ve 2019 yılında 4 milyon adet olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, Meksika’daki iç pazar büyüklüğü de 1,5 milyon adet civarında seyretmekte. Toplam otomotiv ithalatı ise 50 milyar dolar düzeyinde iken, tedarik sanayi bu rakamdan yaklaşık 30 milyar dolar ile en büyük payı alıyor. Ülkemizin Meksika’ya yönelik otomotiv ihracatı 2018 yılında 180 milyon dolara kadar yükseldi, 2019 yılında ise 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Meksika’ya yönelik otomotiv ihracatımızda tedarik endüstrisi 67 milyon dolar ile öne çıkarken, 43 milyon dolar ile binek otomobiller diğer önemli ihracat kalemimiz oldu” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez de doğru bağlantılar kurulduğu takdirde Meksika pazarından ciddi bir pay almanın mümkün olduğuna değindi. Söylemez “Meksika, Türkiye’ye uzak bir ülke ama buna rağmen 1-1,5 milyar dolar bandında bir ticaret hacmimiz var. Meksika pazarı, özellikle otomotiv sektörü açısından büyük potansiyele sahip. ABD ile 3 bin kilometrelik sınırı var. Dünyanın en büyük serbest ticaret alanının bir parçası. Bu pazara giriş zor değil ama burada iş yapmak için burada olmak gerekiyor. Doğru bağlantıları kurabilmek de çok önemli. Bize karşı çok açık ve çok sıcak olduklarını da belirtmek isterim. Bu yüzden iş yapma hususunda çok önemli avantajımız var” diye konuştu.

Türkiye'den birkaç Unicorn daha çıkar

Vodafone Business sponsorluğunda bu yıl online olarak düzenlenen CEO Club Online Summit toplantılarının beşincisinde, Türkiye’deki start-up'ların durumu ve unicornlar masaya yatırıldı. Etkinlikte konuşan Aslanoba Group Başkanı ve yatırımcı Hasan Aslanoba, Peak Games’in Türkiye’nin ilk unicorn’u olduğunu belirterek “1,8 milyar dolara satışı beni şaşırtmadı, çok büyük bir başarı. Ama dünyada baktığınız zaman her iki günde bir unicorn doğuyor. Biz Türkiye’de başka şirketlerin de unicorn pozisyonunda olduğunu tahmin ediyoruz. Bilmeyenler için unicorn ne demek? Unicorn henüz halka açılmamış son değerlemesi girişim sermayesi (venture capital) tarafından 1 milyar doları aşmış olan start-up şirketlere deniyor. Bir start-up şirket halka açıldığı zaman bu özelliğini kaybediyor veya halka açık bir şirket tarafından satın alındığı zaman unicorn listesinde artık yer almıyor" dedi. Yemeksepeti.com Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın da Peak-Games satışının sürpriz olmadığını ifade ederek "Bundan sonrası da olacak. Yani birkaç tane daha unicorn’dan bahsediyor olacağız" diye konuştu.