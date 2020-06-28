Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otokar, Gürcistan Belediye Kalkınma Fonu ile 175 adet otobüs ve bu otobüslerin yedek parça ve eğitimlerini kapsayan yaklaşık 18,7 milyon avro tutarında bir sözleşme imzaladı. 6 farklı şehirde kullanılacak 117 Sultan LF ve 58 Kent LF’nin teslimatları 2020 yılı içinde başlayacak. Otobüslerin yedek parça temini ve eğitimleri de Otokar tarafından verilecek. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç "Gürcistan toplu ulaşımına yeni bir soluk getireceğiz. Yıl sonunda hizmet vermeye başlayacak olan araçlarımız konforlu bir seyahat sunarak ulaşımda yeni bir dönem başlatacak” dedi.