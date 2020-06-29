Buna göre, tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgâhları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 400'ün üzerinde ürün için, 30 Eylül'e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.
400 ithal eşyaya ilave vergi geldi
29.06.2020 - 03:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla, sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan gelen talepler de dikkate alınarak, bazı ithal ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.
Etiketler : ithal eşya,ek vergi,
714327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/714327.aspx
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