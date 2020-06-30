Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kârını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 31,7 artıran Ford Otosan, 629,4 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan otomotiv şirketi oldu. Bu dönemde en yüksek ikinci kârı 346,2 milyon lira ile TOFAŞ Otomobil Fabrikası elde etti. TOFAŞ, yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,6'lık kar artışı sağladı. Geçen yılın ilk çeyreğinde 69,5 milyon lira zarar açıklayan Doğuş Otomotiv, 124,1 milyon lira, 11 milyon lira zararla tamamlayan Otokar da bu yılın aynı döneminde 22,3 milyon lira kâr açıkladı. Bu dönemde hisse senedi fiyatı en çok gerileyen şirket, yüzde 33,3 ile TÜMOSAN Motor ve Traktör oldu. TÜMOSAN Motor ve Traktör'ü, yüzde 29,8 ile TOFAŞ Otomobil takip etti. Öte yandan otomotiv firmalarının ikinci çeyrekte kârının pandemi etkisiyle düşmesi bekleniyor.