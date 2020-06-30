Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ve millî kaynaklarla üretilen elektrikli tren setinin fabrika testleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle Sakarya'da başladı. Yerli tren setleri fabrika testlerinin ardından ağustos ayında raylara inecek.

TÜVASAŞ'ın Adapazarı'ndaki fabrikasında düzenlenen törende konuşan Bakan Varank, yeni tip koronavirüs sürecine rağmen TÜVASAŞ'ın emekçilerinin bütün tedbirlerini alıp gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiğini belirterek "Geçen sene devreye alınan alüminyum gövde üretim, boyama ve kumlama tesisleri sayesinde bugün bu seviyeye gelebilmiş durumdayız. Şehirler arası seyahate uygun olarak tasarlanan bu tren, ithal edilen emsallerine göre yüzde 20 daha uygun maliyetle üretilebiliyor. Fakat daha da önemlisi, bizi ziyadesiyle mutlu eden husus, ulaşılan yüksek yerlilik oranı. Tedarikçilerle birlikte muazzam bir sinerji yakalanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Trenin beyni olarak nitelendirebilecek cer sistemi ile tren kontrol ve izleme sisteminin Aselsan'la birlikte gerçekleştirildiğini aktaran Varank, şöyle devam etti: Böylelikle ilk defa kritik bir alt sistem, donanım, yazılım ve algoritma içeriğiyle birlikte yerli sanayi tarafından geliştirilmiş oldu. İklimlendirme sisteminden boji şaselerine, iç giydirme ve aydınlatma sistemlerinden vakum tuvalet sistemlerine kadar 30'un üzerindeki bileşen yerli firmalarımızdan tedarik edildi. İşte bu sayede prototip sette yerlilik oranı yüzde 60 oldu. İnşallah seri üretimle birlikte bu oranı yüzde 80'e çıkarmak mümkün olacak.

DAHA HIZLISI GELİYOR

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da demir yollarına son 18 senede 162 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek "Yerli ve millî tren setlerimiz saatte 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre tasarım hızına sahip olarak üretildi. Beş araçtan oluşan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı. İnşaallah 225 kilometrelik tren seti projesini de 2021 yılında hayata geçireceğiz" dedi.

DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK

Bakan Varank, dünyada raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacminin 160 milyar avro civarında olduğuna ve gelecek dönemde hızla büyümesinin beklendiğine dikkati çekerek Türkiye'yi bu alanda global bir oyuncu yapmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin raylı sistemlerde büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Varank "Hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılayıp hem de küresel pazardan çok rahat pay alabiliriz. Gelecek 10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar avroluk harcama yapacağız” dedi.