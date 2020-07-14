Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuruluş, yakın zamanda uluslararası ve yerel firmalarla madenî para ve değerli evrak ürün gamından oluşan çeşitli projelerde iş birliklerine gidecek.

Soğuk damga ve resmî mühür, bandrol, motorlu araç tescil belgesi ile yurt dışı çıkış harç buluna kadar uzanan resmi belge sürecinde imzası bulunan Darphane, yeni dönemde pasaport üretimine başlamak için de hazırlık yapıyor. Sahtecilik, insan kaçakçılığı ve terör gibi olaylarla etkin mücadele için kimlik ve pasaport gibi ürünlerin yüksek güvenlikle üretilip dağıtılması gerekiyor. Açıklamada yer alan bilgiye göre 2020 yılı içinde bandroller Darphane'de basılacak. Söz konusu karar, 22 Ocak 2020 tarihinde alınmış, tütün mamullerinde kullanılan bandrollerle kodlanmış etiket ve benzerlerini basma yetkisi Darphane'ye verilmişti.