Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bursa’nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askerî alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2.000 kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise 2023 yılı için 2.420, 2032 yılına kadar ise 4.323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 kamyon, 10 kule vinç, beş mobil vinç, beş ekskavatör, beş kazık makinesi, 20 mikser, üç beton pompası ve beş jet grout makinesi kullanılacak. Projenin inşaat aşamasında gerçekleştirilecek arazi hazırlık ve kazı çalışmaları günde 24 saat çalışılarak 25 günde tamamlanacak. ÇED raporunda, Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilecek bu projenin toplam bedeli proje hazırlık, ön mühendislik, izinler, inşaat, makine, elektrik, tesisat, ekipman, montaj, işletlemeye alma, ürün geliştirme, pazarlama kalemleri dâhil olmak üzere 22 milyar lira olarak vurgulanmıştı. Fabrika bünyesinde yer alan bölümler arasında batarya binası, montaj atölyesi, boya atölyesi, gövde üretim atölyesi, kantin ve sosyal tesis, idari bina, AR-GE binası bulunuyor. Proje ile 2032’ye kadar GSYH’ye 50 milyar avro katkı sağlanması, cari açığın 7 milyar avro azaltılması, yan sanayi ile birlikte 20 bin ek istihdam oluşması bekleniyor.