Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ons fiyatı, ikinci dalga endişelerinin de etkisiyle 1840 doları aşarak, Eylül 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. İçeride de altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak bütün zamanların rekorunu kırdı. Çeyrek altın 664 liradan, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satıldı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, mevcut şartların ‘ons’tan yana olduğunu belirtiyor.