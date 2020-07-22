Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 15 Temmuz sonrası devraldığı Erciyes Anadolu Holding çatısı altında faaliyet yürüten İstikbal Mobilya’yı, Türk resminin önemli isimlerinden Devrim Erbil ile ortak projede buluşturdu. Erbil’in İstanbul temalı üç resmi, İstikbal Sanat Koleksiyonunda yemek odası, yatak odası ve koltuk takımlarında kullanıldı. Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF'deki şirketlerin performansını sadece rakamsal olarak değerlendirmediklerini kaydederek “Tarih, kültür ve spor aktiviteleri içerisinde ne kadar yer aldık, bunlara ne kadar katkı sağladık, asıl ölçümlenmesi gereken hadisemiz budur diye düşünüyorum” dedi.

AYASOFYA SÜRPRİZİ

Birçok etkinliğe destek verdiklerini belirten Gülal, Erciyes Anadolu Holding olarak Ayasofya ile ilgili de bir sürprizleri olacağını, bunu önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi. Gülal, şöyle konuştu: İstanbul’un zarafetiyle İstikbal’in zarafetini buluşturan bir proje yaptık. Dedik ki, ülkemizin sanatsal değerleriyle mobilya sanatının en önemli markası İstikbal’i ortak projelerde buluşturalım. Bu fikir bizi bugünlere taşıdı. İlk etapta İstanbul temalı bir proje yapalım istedik. İstanbul deyince en ikonik isim, Türk resminin şairi, devlet sanatçımız Devrim Erbil’le İstikbal markamızı bir araya getirdik. İnşallah daha sonraki süreçte başka sanatçılarımızın eserlerini de bu koleksiyon içinde sergileyerek sanata olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Hedefimiz dünyada ilk üç

İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük “Ülkemizde yakaladığımız başarı, bizi yeni hedeflere doğru daha da cesaretlendirdi. 33 ayrı ülkede 156 mağaza ve binin üzerinde satış noktamızla Türk ürün kalitesini yurt dışında da en iyi şekilde temsil ediyoruz” dedi. Son üç senede yüzde 65'in üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yörük “İhracatta döviz bazında yüzde 10’luk bir büyüme oranıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerli ve millî üretim gücümüzle dünyanın en büyük üç mobilya markasından biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin öncü mobilya markası olarak tasarım ve sanatın hayata değer katan zenginliğini mobilyalarda buluşturmaya karar verdik. Resmin şairi Devrim Erbil’in üç İstanbul eseriyle ortaya çıkan sanat koleksiyonumuzun ilk ürünlerini hazırladık. İstikbal Sanat Koleksiyonuyla hayat alanlarına değer katacak, estetik ve konforlu ürünler hazırladık” değerlendirmesini yaptı.