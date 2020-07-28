Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın ons fiyatındaki yükselişle güçleniyor. Altının onsunun 1981 dolar ile yeniden rekor kırmasıyla birlikte gram altın 437.6 lira seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın gün içinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1981 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise gün içinde en düşük 426.7 lira, en yüksek 437.6 lira seviyesini gördü.

Saat 08:35 itibariyle gram altın 428.5 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1938 dolar seviyesinde.

28 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 426 liradan alınıyor, 430 liradan satılıyor. ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 696 liradan alınıyor, 710 liradan satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.393 liradan alınıyor, 1.422 liradan satılıyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.868 liradan alınıyor, 2.897 liradan satılıyor.

HAREKETLİLİK SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta da yükselişini sürdüren altın dün de güne sert yükselişle başlamıştı. Dünden bugüne gram altın fiyatı 18.8 lira artmış oldu. Uzmanlar ons altın fiyatında 2000 dolar seviyesinin kritik seviye olduğunu belirtiyorlar.