Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derginin şef redaktörü Matthias Gürtler imzalı haberde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress iş birliğinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisinin sonuçları değerlendirildi. Türkiye'de "safe tourism" çerçevesinde sertifikalandırılan tatil imkânlarının anlatıldığı haberde hijyen tedbirlerinin kararlılıkla uyguladığı belirtildi. Haberde otellerde alınan tedbirler şöyle anlatıldı: Her otelin önünde ayakkabıları otomatik dezenfekte eden paspaslar var. Tüm misafirlerinin otele ilk adımında ateşleri ölçülüyor. Her yerde sosyal mesafeyi hatırlatan işaretler var. Bunlara ilave olarak, odalar dezenfekte ediliyor. Resepsiyonda maske kullanımı mecburi. Katılımcılar, Türklerin coşkulu ev sahipliğinden çok etkilendiler. Bir katılımcı, 'Fuareventura ve Mayorka’ya geçtiğimiz haftalarda gezi yaptım, en iyisi Türkiye'ye olan gezimdi. Türkiye'ye seyahat uyarısı son bulduğunda hemen rezervasyonu olan müşterilerim var. Türkiye seyahatini çok aktif biçimde piyasaya sunacağım' sözleriyle kendini ifade etti. Türkiye'ye gelen seyahat acenteleri de tatil konusunda artık kendilerini elçi olarak görüyorlar.