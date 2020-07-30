Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."
Bakan Albayrak: Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü göstereceğiz
30.07.2020 - 10:40 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,Ekonomik Güven Endeksi,
721640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/721640.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER