Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerin geleceği, milletin sağlığı ve güvenliği için kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekerek, vatandaşa “Hayatları yıkıntılar arasında değil, kentsel dönüşümde arayalım. Gelin hayata kentsel dönüşümle tutunalım” çağrısı yaptı. Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları, İstanbul depremi hazırlıkları ve Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin gazetemizin sorularını cevapladı. Kurum’un açıklamaları şöyle:



YÜZDE 71 DEPREM RİSKİ ALTINDA

"Şehirlerimizin geleceği, milletimizin sağlığı ve güvenliği için gerçekleştirdiğimiz projelerin başında, hiç şüphesiz, Kentsel Dönüşüm geliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 'bedeli ne olursa olsun' diyerek, 2012 yılında başlattığı dönüşüm çalışmalarımızın amacı şehirlerimizi depreme hazırlamak, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve kimlikli şehirler kurmak. Malum olduğu üzere, ülkemiz topraklarının yüzde 66’sı deprem riski altında. Nüfusumuzun yüzde 71’i bu alanlarda yaşıyor. Son 100 yılda büyüklüğü 6’nın üzerinde 60’a yakın deprem yaşadık. Acısını daha dün gibi içimizde hissettiğimiz ve yakında yıldönümünü de idrak edeceğimiz Büyük Marmara Depremi’ni yaşadık. Depremlerde 80 bin canımızı toprağa verdik. Bu acıları, yıkımları tekrar yaşamak istemiyoruz.



KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

‘Hayatları yıkıntılar arasında değil, kentsel dönüşümde arıyoruz ve arayalım’ diyoruz. ‘Gelin hayata kentsel dönüşümle tutunalım’ diyoruz. Son olarak geçtiğimiz hafta Cuma günü Okmeydanı’nda vatandaşlarımızla buluştuk. Burada yaklaşık 8 bin 300 binanın, 25 bine yakın bağımsız bölümün yer aldığı riskli alanda; Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı için çalışmalara başladık. Bölgede yaptığımız tüm tespitleri askıya çıkardık ve 1 ay süreyle askıda kalacak. Bu 1 aylık süre zarfında vatandaşlarımız ofisimize gelecek; taleplerini bizlere iletecek. Biz de süratle bu talepleri değerlendireceğiz. Kira yardımı, taşınma yardımı yapacağız. İnşallah vatandaşlarımızın da rızasıyla, yıl bitmeden ilk kazmayı vuracağız. Projemizi; ada bazlı, yerinde, hızlı ve gönüllü bir şekilde 18 ay içerisinde tamamlayacağız."



KANAL İSTANBUL İLE YENİ ŞEHİR

İstanbul'a yatırım ve projeler durmuyor

TOKİ aracılığıyla İstanbul'a 22 milyar liralık yatırım yaptık, 40 bin 133 konutu sosyal donatılarıyla birlikte inşa ettik. Kanal İstanbul ile yeni bir hamle başlatıyoruz. Kanal İstanbul'un 3. etabının çevre düzeni planını onayladık. Planlama alanının yaklaşık yüzde 52'sini 'sosyal donatı alanları' olarak belirledik. Kanalın etrafında; yürüyüş ve bisiklet yolları olacak, millet bahçeleri ve yeşil alanlar olacak, ekolojik koridorumuz olacak. Yine burada yeni konsepte yeni bir şehir kuruyoruz. Bu şehir akıllı şehir teknolojileri ile donatılacak, Ar-Ge merkezleri, teknoloji üsleri, üniversiteler olacak. Kanal İstanbul’da da yatay mimariyi esas aldık. Buna göre; konutlar zemin+3, zemin+4 katı geçmeyecek.



500 yıllık meydanlar açık hava müzesi

Bakanlık, 81 ilde tarihî kent meydanlarını gün yüzüne çıkarıyor, sokaklarda tarihi ve yerel dokuya yakışmayan görüntülere son verilerek şehirlerin kimliği iade ediliyor, sokakların 300-500 yıl önceki hâllerinin gün yüzüne çıkarılmasına çalışılıyor. Murat Kurum “Birçok şehrimiz zengin tabii ve tarihî birikimiyle adeta bir açık hava müzesi. Bu eserleri geleceğe şehirlerimizin marka değeriyle taşımak istiyoruz” dedi.



Ülkemizi yeşil ağlarla bağlıyoruz

Ülke yeşil ağlarla örülecek. Bunun adı Ekolojik Koridor. Projeyle Ankara'dan Karadeniz’de Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça, Akdeniz’de Patara ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne kadar gidecek 4 ana hat olacak. İlk etap 18 ay içinde bitecek, ardından etap etap devam edecek. Marmara Bölgemizi, İstanbul’umuzu Anadolu’ya yeşil ağlarla bağlayacağız.



Ambalaj atığı için mecburi depozito

Plastik poşet kullanımının 2019 sonu itibarıyla yüzde 78 düştüğünü, kişi başı yıllık 110 adetlik poşet kullanımı olduğunu, bunu 2025 yılında 40'a indirmeyi planladıklarını söyleyen Bakan Kurum, bu sürece destek için 2021 yılından itibaren bakanlıkça belirlenen ambalaj atıkları için 'Zorunlu Depozito Uygulaması' başlatılacağını ifade etti.



Denizden 35 bin ton çöp toplandı

Son bir buçuk senede Türkiye genelinde yaklaşık 75 bin ton, sadece İstanbul’da ise yaklaşık 35 bin ton deniz çöpü topladık. İstanbul gibi yoğun sanayi üretim alanlarının olduğu, 16 milyon nüfusa sahip megaşehirlerde denizleri temiz tutmak hiç basit bir mesele değil. Bütün vatandaşlarımızdan beklentim bizim bu çabamıza destek olmaları ve denizlerimizi korumaları.